19.02.2018 / Trafic Media Detalii

Parteneriatul dintre cele doi jucatori, prin care se formeaza ZF-Heli Drivetech (Hefei) Co., Ltd., va permite accesul ZF pe piata chineza, regiunea cu cea mai mare si cea mai rapida crestere pe segmentul stivuitoarelor. In plus, ZF isi extinde astfel portofoliul de produse cu cele ale Anhui Heli.



China este o piata importanta, de crestere strategica pentru ZF Friedrichshafen AG. Divizia ZF Industrial Technology si unitatea de operatiuni Sisteme de manipulare a materialelor vor putea sa participe la aceasta crestere prin intermediul noii societati mixte. "Heli este un partener cu un nivel remarcabil de expertiza in ceea ce priveste stivuitoarele cu furci. Compania este lider de piata in China si pe locul sapte din acest segment, din lume. Combinand produsele ZF pe segmentele premium si high-tech, cu produsele Heli, optimizate din punct de vedere al costului, putem oferi o gama completa de produse pentru stivuitoare", afirma Wilhelm Rehm, membru al Consiliului de Administratie al ZF, citat de OEM Off-Highways.

ZF va livra transmisii si osii de la fabrica proprie din China (Hangzhou), contribuind si Heli cu o parte din productia proprie de transmisii si osii.

ZF detine 51% din acest joint venture, si, ca atare, poate implementa abordarea "best choice", atat in China, cat si la nivel international.