19.02.2018 / Trafic Media Detalii

CNAIR anunta pentru anul acesta un venit brut de 1,086 milioane de lei, dupa cum reiese din proiectul de buget de venituri si cheltuieli aferent lui 2018, publicat pe site-ul MT. Astfel, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului se va situa la 912.410 lei si va ajunge la bugetul de stat.

Investitiile preconizate pentru 2018 se ridica la 1,939 miliarde de lei, estimand in acelasi timp venituri totale din exploatare de 6,467 miliarde de lei si venituri financiare de 1,6 milioane de lei.



In ceea ce priveste cheltuielile totale, proiectul indica suma de 6,468 miliarde de lei, din care 6,466 miliarde de lei reprezinta cheltuieli de exploatare. De asemenea, CNAIR estimeaza pentru anul acesta cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 1,02 miliarde de lei, in timp ce cheltuielile cu personalul se ridica la 547,159 milioane de lei. CNAIR va acorda anul acesta bonusuri care se vor ridica la 43,672 milioane de lei si va avea cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal de 99.260 lei.

CNAIR estimeaza ca la finele anului curent numarul total al angajatilor va ajunge la 7.324. Castigul mediu lunar per salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, este de 5.918,66 lei.

In proiectul de act normativ se precizeaza ca CNAIR are incluse in buget plati restante in valoare de 37,5 milioane de lei si creante restante de peste un miliard de lei.