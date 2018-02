News | 2018

19.02.2018 / Trafic Media Detalii

Premiul a fost acordat de Consiliul German pentru Design, iar ceremonia a avut loc in cadrul targului international Ambiente de la Frankfurt.

Din punct de vedere al designului, seria T din oferta producatorului francez se remarca mai ales prin cabina trapezoidala, parbrizul inclinat cu 12 grade si forma partii din fata. Aceste elemente atipice sunt puse si mai bine in evidenta cand camionul este vopsit in negru, ca in cazul editiei speciale care a primit premiul, si cand are componente din aluminiu, suprafete care arata precum carbonul si linii rosii subtiri, care se armonizeaza foarte bine cu rosul manerelor usilor.



Premiul Consiliului German pentru Design - fundatie creata in 1953 la intiativa Parlamentului Federal - a fost acordat de un juriu format din 43 de experti internationali renumiti.