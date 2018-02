News | 2018

19.02.2018 / Trafic Media Detalii

Parte a MiTAC International Corp, Mio Technology a avut in 2017 o cifra de afaceri de 2,2 milioane de euro in Romania, nivel similar celui din 2016, si este in continuare lider de piata, cu o cota de 40% pe segmentul camerelor video auto (cu 15% mai mare decat in 2016, deoarece interesul clientilor pentru sistemele de asistenta la bord a crescut in ultimul an) si de 25% pe segmentul sistemelor de navigatii.



Camerele video ofera, pe langa posibilitatea de a inregistra calatoria, si sisteme avansate de asistenta - avertizare in caz de parasire involuntara a benzii de rulare, sistem de avertizare impotriva oboselii sau in caz de coliziune frontala - iar clientii romani sunt, asa cum remarca Cosmin Dobranis, Country Director Mio pentru Romania si Ungaria, tot mai dispusi sa investeasca in preventie si siguranta la volan, si camerele video Mio MiVue pot oferi asistenta pentru o gama variata de scenarii. Iar de la 2018 se asteapta o noua crestere, dar intr-un ritm mai lent.

Pe de alta parte, interesul romanilor pentru echipamente GPS a scazut din cauza cresterii popularitatii aplicatiilor cu informatii din trafic in timp real. La nivelul intregii piete, numarul dispozitivelor de navigatie comercializate s-a diminuat cu 15%, pana la aproximativ 59.000 de unitati, ceea ce a condus si la o scadere a valorii pietei cu 22%. Anul acesta insa Mio tinteste o noua crestere prin lansarea unui GPS nou, al carui pret de achizitie va fi mai mic, datorita implementarii unor harti cu specificatii de baza. Astfel, Mio va intra pe segmentul produselor GPS entry-level, fara functii avansate, care in prezent cumuleaza aproximativ 70% din intreaga piata de navigatii auto.

Printre obiectivele companiei pentru 2018 se numara si consolidarea ofertei de produse si a vanzarilor pe segmentul camerelor video, inclusiv intrarea pe segmentul produselor de navigatie de baza, fara functii avansate, tintind o cifra de afaceri de 2,3 milioane de euro.