News | 2018

19.02.2018 / Trafic Media Detalii

Germania vine cu o propunere radicala care are menirea de a reduce traficul si, implicit, poluarea. Transportul public va deveni gratuit, un efort prin care Germania vrea sa atinga obiectivele propuse de UE si sa evite amenzile uriase, potrivit The Guardian, citat de hotnews.ro.

Propunerea va fi testata cel tarziu pana la finalul lui 2018, in cinci orase din partea vestica a tarii, incluzand Bonn, Essen si Mannheim.



Pe langa aceasta initiativa, exista si alte angajamente, menite sa reduca semnificativ poluarea. Astfel, Germania va restrictiona si mai mult emisiile generate de taxiuri si autobuze si va creste sprijinul fata de schemele de car-sharing.