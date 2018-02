News | 2018

19.02.2018 / Trafic Media Detalii

Kaufland Romania a obtinut certificarea energetica ISO 50001 pentru intreaga retea de magazine, depozite logistice si sedii administrative, care atesta respectarea celor mai inalte standarde privind practicile de sustenabilitate si eficienta in domeniul energetic.

Eficienta energetica reprezinta un angajament fata de mediul inconjurator, prin protejarea resurselor naturale, reducerea consumului energetic si a emisiilor de carbon, precum si implementarea a cat mai multor tehnologii verzi in spatiile si activitatea Kaufland Romania.