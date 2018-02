News | 2018

19.02.2018 / Trafic Media Detalii

Spre sfarsitul acestui deceniu, primele gaze din Marea Neagra ar trebui sa ajunga la tarmul romanesc, dupa o calatorie de aproape 10 ani. Tot atunci, se estimeaza ca in Romania vor exista circa 1.000 de statii pentru incarcarea vehiculelor electrice sau a celor care folosesc gazul, la nivelul lui 2020 fiind estimata si punerea in functiune a primei retele regionale de statii pentru vehiculele electrice.



Mixul de combustibil la nivel global este inca la 80% combustibili clasici si 20-30% combustibili alternativi, ceea ce inseamna ca inca vom avea cerere mare pe piata de combustibili clasici in urmatorii ani, a declarat Vitaliya Tsarik, Senior Manager, Regional Communications Lukoil, in cadrul ZF Power Summit 18, organizat de Ziarul Financiar. „Potrivit prognozei, vom avea o crestere a cererii pana in 2030 si chiar si dupa. Pentru ca populatia este in crestere si calitatea vietii creste, motoarele clasice vor domina industria in continuare, chiar daca se va majora cota de piata a celor electrice, ceea ce inseamna ca industria rafinariilor va fi inca o mare parte din sectorul energetic”.

Zona de combustibili alternativi are o pondere de 4,5% in Europa, din care 3% pe GPL, in timp ce deocamdata ponderea din Romania este maximum 1%, a declarat si Razvan Mitu, director general al Bulrom Gas. "Am deschis prima statie de incarcare electrica si suntem atenti la trend. Vrem sa investim si in combustibili alternativi. Avem un buget de investitii de 5-7 mil euro, un plan de 10 statii mixte anul acesta. Depindem insa de ritmul de autorizare. Dureaza cam 1-5 ani deschiderea unei statii", a spus acesta, completand: „dat fiind ca si transportatorii incep sa fie atenti la eficientizare si investesc in GPL, incercam sa convingem autoritatile sa ne ofere facilitati, asa cum se intampla si in alte tari, inclusiv o ecotaxa echilibrata, care sa sustina dezvoltarea combustibililor alternativi. Am discutat cu Ministerul Mediului despre ecotaxa si solutii privind reducerea poluarii. Legislatia europeana trebuie aplicata si in Romania.“