20.02.2018 / Trafic Media Detalii

Edgar Bleier detine multi ani de experienta in diverse pozitii de management in domeniul financiar, in cadrul Grupului DB. El s-a alaturat grupului in iunie 2000, pe pozitia de Economist in cadrul DB Schenker Rail Romania, a devenit Manager Financiar in anul 2004, iar in 2010 a preluat functia de Director Financiar. Afacerile organizatiei au crescut rapid pe parcursul anilor, astfel incat Edgar Bleier a avut un rol important in expansiunea companiei. Pe langa atributiile sale in Romania, el a fost responsabil si pentru DB Schenker Rail Bulgaria in 2009, iar din 2012 a ocupat functia de Director Financiar in cadrul DB Schenker Rail Ungaria. „Am adus in companie un expert confirmat, cu o experienta relevanta in domeniu“ a declarat Albin Budinsky, Director Executiv al DB Schenker in Romania. „El va consolida in continuare echipa consiliului director prin cunostintele sale aprofundate si prin calitatile personale“ a conchis Albin Budinsky.



DB Schenker are patru sucursale, peste 60 de puncte de lucru in toate regiunile tarii si peste 1.100 de angajati.

DB Schenker este un furnizor international de servicii logistice, cu peste 68,000 de angajati in 2,000 de locatii. Schenker & Co AG din Viena serveste drept Sediu Central pentru Clusterul din Sud-Estul Europei (14 tari, 5.500 angajati).