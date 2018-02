News | 2018

20.02.2018 / Trafic Media Detalii

In mai multe state se acorda in prezent o amenda considerabila pentru efectuarea repausului de 45 h in cabina, Tarile de Jos incheindu-si deja "perioada de avertizare", dupa cum arata Transport in Nood. Daca pana acum sanctiunile au fost emise numai pentru incalcari surprinse in "fapt", in tara respectiva, de curand au inceput sa se acorde amenzi si pentru efectuarea pauzei de 45 h in cabina in alta tara. De exemplu, o companie de transport a fost amendata cu 1.800 de euro in Belgia, deoarece soferul ar fi efectuat pauza de week-end in cabina, in Germania. O alta companie de transport a primit, de asemenea, doua amenzi in Franta, fiecare in valoare de 750 de euro, pentru ca soferii au ramas 45 de ore in cabina, in Spania.



Se pare ca aceste amenzi sunt acordate daca soferul nu poate dovedi ca a dormit intr-o alta locatie decat cabina. Daca acesta nu petrece repausul de 45 h acasa, firmele trebuie sa se asigure ca pot dovedi ca nu s-a odihnit in cabina, fiind nevoie pentru asta, de exemplu, de o factura de hotel. Daca acesta se odihneste insa la cunostinte sau prieteni, e nevoie de o imagine cu locatia si eventual de o fotografie care contine informatii GPS.