21.02.2018

Potrivit datelor inregistrate pe platforma si analizate de Capgemini Consulting, in T4 2017 capacitatea de transport a crescut cu 6,4%, comparativ cu trimestrul anterior, dar a fost cu 23,3% sub trimestrul similar al anului trecut. Tarifele au crescut in T4 cu aproape 6%, comparativ cu T3 2017, atingand valoarea maxima de la inceputul masuratorilor Transport Market Monitor (TMM). Comparativ cu T4 2016, preturile au crescut cu 14%.



In T4 2017, capacitatea a inregistrat o crestere marginala dupa ce a fost observata una dintre cele mai scazute valori din ultimii ani in ultima luna a trimestrului al treilea. Spre deosebire de octombrie si noiembrie, decembrie prezinta o mica scadere a capacitatii. Indicele de pret a prezentat din nou un model fluctuant, in octombrie inregistrand o crestere de 6% fata de septembrie, in timp ce in noiembrie si decembrie a inregistrat un nou declin. Ambii indicatori finalizeaza anul in jurul valorilor medii anuale, care sunt relativ scazute pentru capacitate si inalte pentru indicele preturilor, daca luam in considerare tendinta ultimilor ani.

In general, exista o corelatie pozitiva intre indicele diesel si indicele de pret, relevand in mod clar impactul pretului motorinei asupra costurilor de transport si, in consecinta, asupra tarifelor. In T4 s-a inregistrat o crestere a pretului combustibilului, comparativ cu trimestrul anterior, de 10%.

In ultimul trimestru al anului, volumul comertului din Europa se va reduce, cel mai probabil, cu 0,8%, pana la 2.032 de miliarde de euro, fata de trimestrul al treilea (2.049 de miliarde de euro). Volumul comertului in T3 2017 a scazut cu 8,5%, fata de trimestrul I 2017, ceea ce este de departe cea mai mare scadere observata. Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, volumul in T4 2017 este asteptat sa fie cu 8% mai mic.

Conditiile generale economice se aplica majoritatii industriilor, insa tendintele pot fi mai puternice sau mai slabe in functie de industrie. Cresterea indicilor de pret observata in ultimele luni a fost sustinuta si stabila in ultimul trimestru in toate sectoarele industriale, mai ales in industria de papetarie/tiparire, care a incheiat anul cu cea mai mare crestere inregistrata de la inceputul masuratorilor (2008), de 12,5%. Indicele preturilor industriei materialelor de constructii a scazut de la 95,7 la 93,6 puncte, iar in industria lemnului, pretul a crescut cu 4,6%.