21.02.2018 / Trafic Media Detalii

Rezultatul EBITDA al MOL a crescut cu 14%, depasind detasat tinta stabilita pentru 2017 pe fondul unor performante financiare si operationale remarcabile din partea tuturor diviziilor, anunta compania. In Romania, vanzarile de motorina (retail) au crescut cu 10% in 2017 comparativ cu 2016, in timp ce vanzarile de benzina au fost stabile.

Rezultatul EBITDA al segmentului Upstream a fost de 854 milioane USD, in crestere cu 26% fata de 2016 din cauza preturilor mai mari ale petrolului Brent si gazelor. „Datorita unei discipline stricte privind costurile, fluxurile de numerar neangajat ale acestui segment au atins un nivel aproape dublu, 14 USD pe fiecare baril produs, contribuind decisiv la generarea de numerar in 2017. Productia zilnica a fost in medie de 107.400 de barili echivalent petrol, putin sub tinta anuala recomandata, datorita contributiilor scazute provenite din Marea Britanie“, se arata intr-un comunicat.



Segmentul Downstream a inregistrat din nou rezultate puternice, ramanand principalul furnizor de venituri, prin realizarea a aproape jumatate din rezultatul operational al Grupului, in valoare de 1,18 miliare USD. Segmentul si-a crescut contributia cu 2% fata de un punct de pornire deja destul de ridicat, datorita unor programe interne de eficientizare si a unui mediu extern in continuare favorabil.

Segmentul Serviciilor pentru Clienti (Retail) a afisat un rezultat EBITDA de 358 milioane USD, o crestere anuala de 17%, fiind foarte aproape sa realizeze tinta EBITDA de 450 milioane USD pana in 2021. Datorita implementarii pe scara larga a conceptului Fresh Corner al companiei MOL, cresterea marjei la produsele nepetroliere a continuat sa depaseasca marja produselor petroliere, cota acestora din totalul marjei produselor din benzinarie atingand un nou record de 26% in ultimul trimestru al anului.

In Romania, vanzarile retail de carburant au continuat cresterea. Astfel, vanzarile de motorina (retail) au crescut cu 10% in 2017 comparativ cu 2016, in timp ce vanzarile de benzina au fost stabile.

Rezultatul EBITDA al segmentului Midstream (transport de gaze naturale) a crescut cu 15% fata de anul trecut, ajungand la 223 milioane USD, sprijinit puternic de volumele mai mari de gaze transportate intern, care au putut compensa modificarile nefavorabile de tarife.