21.02.2018

Autoklass Center Chitila este primul centru autorizat Mercedes-Benz din Romania care a primit, in ianuarie 2018, certificarea de „Centru de Excelenta Mercedes-Benz in Tinichigerie & Vopsitorie”, dupa un proces de atestare care a durat aproximativ 12 luni.

Noul program are ca obiectiv specializarea si profesionalizarea activitatii atelierelor de tinichigerie si vopsitorie, respectiv prestarea de lucrari de reparatii strict la standardele consacrate ale Mercedes-Benz. Programul „Centru de Excelenta Mercedes-Benz in Tinichigerie & Vopsitorie” a prevazut investitii considerabile in echipamentele de cea mai noua generatie si in scolarizarea personalului pentru utilizarea in mod profesionist a acestor echipamente, audit al reparatiilor si consultanta de top din partea specialistilor Daimler pentru efectuarea tuturor lucrarilor de service strict la standardul producatorului, procese de service optimizate la standardele consacrate Daimler, auditare constanta pentru mentinerea standardelor de exigenta si consiliere personalizata din partea expertilor Mercedes-Benz Romania.



Printre echipamentele de specialitate ale Autoklass Chitila care deservesc acum lucrarile de service prestate se numara un stand de indreptare caroserii Celette Sevenne cu toate accesoriile necesare pentru utilizarea profesionala, un sistem electronic NAJA de masurare a caroseriilor, precum si un spatiu separat dedicat exclusiv lucrarilor in aluminiu, complet echipat cu echipamentele necesare efectuarii oricaror tipuri de lucrari de service in aluminiu.

In programul WIS (Workshop Information System) sunt integrate toate detaliile referitoare la procedurile specifice lucrarilor de mentenanta si service, conform standardelor Mercedes-Benz. Siguranta pasagerilor unui autoturism dupa un accident auto este garantata doar prin efectuarea reparatiilor la standardele ridicate ale producatorului auto, iar in cazul Mercedes-Benz, aceste exigente sunt indeplinite si auditate cu strictete in cadrul Centrelor de Excelenta.

Obiectivul pe termen lung al companiei este crearea unei retele de Centre de Excelenta, care sa acopere, din punct de vedere geografic, cele mai importante zone ale tarii, mai arata sursa citata.