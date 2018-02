News | 2018

21.02.2018 / Trafic Media Detalii

Fabrica CNH Industrial Ulm, din apropierea orasului München, Germania, locul unde se produc autospecialele de pompieri Magirus, a obtinut certificarea nivelului Bronz in programul World Class Manufacturing (WCM), anunta compania.

Uzina din Ulm este un centru de excelenta pentru siguranta impotriva incendiilor si prima fabrica de pompieri Magirus la nivel global care obtine o certificare Bronze. In fabrica Ulm este produsa cea mai inalta scara din lume: de 68 de metri - M68L, precum si Magirus SUPERDRAGON 8X8, o autospeciala proiectata pentru sarcini complexe de siguranta in caz de incendiu la aeroport. Academia de pompieri Magirus isi are sediul, de asemenea, tot la Ulm. Cele mai importante licitatii recente au inclus aproximativ 100 de camioane de pompieri livrate Brigazii Nationale de Pompieri din Chile si 15 scari turnante in orasul german München.



World Class Manufacturing este unul dintre cele mai inalte standarde ale industriei prelucratoare la nivel mondial pentru managementul integrat al instalatiilor si proceselor de productie. Sistemul este structurat pe piloni, fiind conceput pentru a elimina deseurile si pierderile din procesul de productie prin identificarea obiectivelor cum ar fi raniri zero, defecte zero, defalcari zero si deseuri zero. Pentru a certifica imbunatatirile, un sistem de audit periodic al tertilor evalueaza toti pilonii WCM, formând un scor global pentru fiecare fabrica, ce reprezinta baza pentru trei niveluri de realizare: Bronz, Argint si Aur. Fabrica din Ulm a facut imbunatatiri semnificative in domeniile Controlului Calitatii, Claritatii Obiectivelor si Hartii traseului catre WCM.