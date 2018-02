News | 2018

22.02.2018 / Trafic Media Detalii

Otokar Europe SA - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi a fost desemnata castigatoarea licitatiei organizate de Primaria Municipiului Bucuresti pentru cumpararea a 400 de autobuze urbane diesel destinate inoirii parcului RATB. Valoarea totala a contractului este de 100 de milioane de euro, cu un pret de 250.000 de euro plus TVA pentru fiecare autobuz. Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca, daca nu vor exista contestatii privind licitatia, PMB va discuta cu producatorul turc de autobuze pentru a stabili calendarul de livrare. Primele autobuze ar fi asteptate in vara, iar intreg lotul de 400 de unitati ar trebui livrat in decursul a 12 luni. Si achizitiile nu se opresc aici: municipalitatea pregateste o noua procedura de achizitii pentru un lot de inca 400 de unitati. Oricum, pentru ca autobuzele sa vina ritmic, iar calatoriile sa fie predictibile, se pare ca ar fi nevoie de 1.500 de autobuze.



In conformitate cu caietul de sarcini, autobuzele achizitionate vor fi dotate cu aer conditionat, incalzire, sistem de informare al pasagerilor, acces facil pentru persoanele cu dizabilitati, supraveghere video interior/exterior, sisteme de taxare si monitorizare moderne.

Procedura nu este inca finalizata, termenul legal de contestare a licitatiei la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) fiind de zece zile. In cazul in care rezultatul este contestat, CNSC are obligatia sa solutioneze speta in termen de 20 de zile. La licitatia castigata de Otokar au mai participat Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS, MAN Truck&Bus AG si Mercedes Benz Romania SRL.