23.02.2018 / Trafic Media Detalii

CFR Marfa a demarat un proiect pilot RO-LA pe ruta Craiova-Curtici, pentru care operatorul feroviar primeste subventie de la Ministerului Transporturilor, atrasa din fonduri europene, pentru a putea practica un tarif atractiv de transport. „Dorim sa utilizam cat putem aceasta resursa pe care ne-o pune la dispozitie Comisia Europeana, pentru ca, in conditii de piata libera, atat operatorul rutier, cat si cel feroviar fie interesati sa utilizeze acest mod de transport. Eu detest vremurile in care carausii rutieri erau cvasi-obligati sa foloseasca RO-LA in conditii de competitivitate restransa si extrem de avantajoase pentru operatorii de cale ferata care prestau acest serviciu. Acum voi incerca sa exploatez la maximum aceasta oportunitate, in special pe trasee dedicate, cum este si cel al camioanelor catre fabrica Ford de la Craiova. Nu stiu inca daca reteaua de cale ferata care ajunge la Pitesti ar putea fi folosita in acelasi fel, astfel incat sa raspundem si nevoii de infrastructura de transport de acolo, tranzitoriu pana vom fi gata cu o autostrada completa“, a declarat Lucian Sova.



Fonduri europene se folosesc si pentru modernizarea infrastructurii feroviare. A fost modernizat segmentul Bucuresti-Constanta si se lucreaza si pe coridorul IV. Evolutia este mai putin spectaculoasa pentru ca sunt linii cu doua fire, din care pe unul se circula, iar celalalt se modernizeaza. Se avanseaza rezonabila.