News | 2018

23.02.2018 / Trafic Media Detalii

Obtinerea de finantare europeana pentru modernizarea Portului Constanta este o prioritate in 2018, in conditiile in care abia la sfarsitul anului trecut a aparut Ghidul Solicitantului, deocamdata pentru companii publice care sa poate aplica pentru bani europeni destinati investitiilor. Este inca in lucru Ghidul pentru companii private, chiar daca aici sumele nu sunt foarte mari.

Intr-o prima faza se doreste modernizarea ecluzelor pe Canal Dunare-Marea Neagra; exista deja incepute studii de fezabilitate pregatite de catre Administratia Portului Constanta pentru proiecte de dragare, de crestere a adancimilor etc. In proiect este prevazuta si construirea unei peninsule in zona Agigea - unde sunt adancimi mari - care sa permita acccesul navelor cu pescaj ridicat, insa sunt si aici niste conditionalitati.



Valoarea investitiei este mare, de circa 300 de milioane de euro, iar capacitatea Administratiei Porturilor de co-finantare nu se ridica la nivelul asteptarilor, a precizat ministrul transporturilor, Lucian Sova. „Am avut o intalnire fructuoasa cu reprezentantii Consiliului Concurentei, cu cei ai Administratiei Porturilor si ai principalilor operatori portuari tocmai pentru a dinamiza procesul de absorbtie al fondurilor europene“.