23.02.2018 / Trafic Media Detalii

Ministrul transporturilor, Lucian Sova, se opune masurilor protectioniste adoptate de statele occidentale in ultimii ani, care vizeaza cu precadere carausii est-europeni, si considera ca fiind incorecte propunerile de modificare ale pachetului rutier si ale directivei detasarii in sensul ingradirii accesului operatorilor de transport la piata comunitara. „Vrem ca principiile ce au guvernat acest domeniu la momentul in care Romania a intrat in piata europeana de transport sa ramana aceleasi. Este incorect ca unele reguli sa se schimbe in timpul jocului. Pe de alta parte, este important ca si comportamentul jucatorilor sa cadreze atat cu litera, cat si cu spiritul legii. Am rezerve fata de anumite manifestari din piata care forteaza limite. In acelasi timp, prevederile de genul considerarii cumulului de trei zile petrecute intr-o luna de un sofer intr-o tara occidentala ca fiind detasare in tara respectiva sunt o exagerare, iar trecerea dintr-o extrema in alta nu sta bine nimenui, nici macar «parintilor» Uniunii Europene. Prin urmare, ne vom stradui ca regulile fundamentale ale pietei transporturilor sa fie pastrate si, in masura in care se impun unele adaptari, acestea sa nu constituie protectionism“, a declarat ministrul transporturilor in cadrul unui interviu acordat revistei Tranzit.



Referitor la sanctionarea efectuarii repausului de 45 de ore in cabina camionului, Lucian Sova considera ca autoritatile fiecarui stat membru au libertatea de a-si crea programe de control pe care sa le aplice nediscriminatoriu. In acelasi timp, acest model face parte dintr-o campanie protectionista, discriminand transportatorii est-europeni.