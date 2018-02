News | 2018

23.02.2018 / Trafic Media Detalii

Ministrul transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca are asteptari mai mari de la Inspectoratul de Stat pentru Control in Transportul Rutier (ISCTR) din perspectiva modului in care se face controlul - si la fel de la transportatori. „Intensificarea actului de control la adresa transportatorilor straini macar in aceeasi proportie cu a operatorilor romani ar trebui sa constituie un indreptar. Nu vreau sa fim acuzati de ceea ce ii acuzam noi pe cei care fac control in tarile occidentale, insa deocamdata suntem departe de acest lucru. ISCTR ar trebui sa poata mai mult, are resursa umana si cunostintele necesare pentru a avea standarde mai ridicate“.