News | 2018

23.02.2018 / Trafic Media Detalii

Carausii romani (la fel ca si vecinii lor est-europeni) si-au atras antipatia occidentalilor din cauza preturilor mici practicate, iar principala „economie“ este facuta pe componenta de salarizare, este de parere ministrul transporturilor, Lucian Sova. Acestea sunt generate de „o canibalizare care ar trebui temperata si care pleaca de la volumele insuficiente de marfa disponibile.



Transportatorii romani, desi lucreaza la standarde europene si cu vehicule moderne, gasesc ca unica sursa generatoare de profit exploatarea fortei de munca intr-o maniera mai putin generoasa decat se face in piata occidentala. Acesta este si motivul pentru care am pierdut masiv soferi in ultimii ani, pentru ca firmele nu reusesc sa sustina niste preturi corecte, competitive ale activitatii pe care o desfasoara. Din aceasta perspectiva dau dreptate - intr-o oarecare masura - celor din Vest, care acuza ca dumping-ul social afecteaza piata europeana. Intr-o tara cu infrastructura rutiera neprietenoasa (ca sa fiu elegant) mi se pare ca sfidam legile economiei de baza, mergand cu preturi mai mici decat o fac transportatorii occidentali pe o infrastructura prietenoasa, care le permite sa realizeze timpi de lucru mai buni si grad de confort crescut pentru soferi. Autoritatile trebuie sa gaseasca mecanismele necesare de a incuraja piata, folosind, desigur, instrumentele pe care le au la dispozitie: control, reglementare, incurajare, coercitie. Mai bine de 20 de ani de tranzitie in domeniul transporturilor rutiere ar trebui sa fie suficient, iar firmele romanesti ar fi trebuit sa atinga deja un anumit nivel de maturitate“, a opinat ministrul transporturilor.