23.02.2018

Desi oficial continua lupta impotriva "dumpingului est-european", companiile germane, ca Deutsche Post, isi externalizeaza livrarile transportatorilor din est, chiar daca soferii lor nu primesc compensatii statutare. La sfarsitul anului trecut, trans.info publica povestea soferului ceh, Jiří Gabrhel, angajat al unei companii de transport de marfa din Praga care efectueaza livrari pentru Deutsche Post. El si-a desfasurat activitatea in principal in Germania, fiind platit doar 550 de euro pe luna, fara respectarea MiLog. Acesta a solicitat ajutor din partea ver.di (Sindicatul Unic al Serviciilor), care l-a si reprezentat la Tribunalul de Munca din Bonn, solicitand ca Deutsche Post sa alinieze salariul la minimul legal pentru perioada pe care soferul a efectuat-o in numele companiei, acesta fiind lipsit de 8.302,50 de euro in perioada octombrie 2015 - august 2016.



Prevederile privind salariul minim (MiLoG) se aplica atat angajatorului, cat si contractantului general (Deutsche Post), insa soferului ii fusese deja respinsa cererea de catre angajatorul ceh. Avocatii din Cehia au invocat totusi responsabilitatea contractorului, iar la sfarsitul lui ianuarie soferul a castigat procesul, instanta hotarand ca trebuie sa primeasca de la Deutsche Post 10.000 de euro.

Dupa aceasta victorie, atat germanii, cat si cehii se tem ca vor aparea mii de procese, in situatia in care Deutsche Post are aproximativ 3.000 de parteneri din est care lucreaza in conditii similare. Reprezentantii cehi ai industriei de transport se tem, de asemenea, de consecintele deciziei instantei germane, soferii putand distruge companiile prin cest tip de procese.