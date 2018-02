News | 2018

23.02.2018

Potrivit ACEA, piata europeana a vehiculelor comerciale noi a inceput anul pozitiv, dupa ce inregistrase o scadere in decembrie 2017. Cererea a crescut cu 7,9% in prima luna a anului, pe toate segmentele vehiculelor comerciale, cu 187.811 unitati inmatriculate. Principalele piete din UE au inregistrat cresteri in ianuarie, cu exceptia Angliei, unde inmatricularile au scazut cu 5,8%. Italia (+15,5%) si Spania (+15,2%) au inregistrat cele mai accentuate majorari, urmate de Germania (+9,2%) si Franta (+6,2%).



In ianuarie 2018, inmatricularile de vanuri (sub 3,5 t) au totalizat 153.689 de unitati, cu 7,8% mai mult decat luna similara a anului trecut. Majoritatea pietelor mari au contribuit pozitiv la acest rezultat, cu Spania (+16,1%) si Italia (+14,6%) raportand cresteri de doua cifre, urmate de Germania (+9,2%) si Franta (+5,8%). In Romania, cresterea a fost de 83,6%, de la 990 la 1.818 de vanuri noi inmatriculate. Pe de alta parte, cererea s-a restrans in Marea Britanie, cu 4,2%.

In sectorul vehiculelor comerciale grele, de peste 16 t, inmatricularile au crescut cu 8,9%, comparativ cu ianuarie 2017, 25.753 de unitati fiind raportate in total. Cererea s-a contractat in Anglia (-14,8%), insa vanzarile au crescut in alte piete, mai ales in Italia si Franta (24,9%, respectiv 15,3%). In Romania, cresterea a fost de la 344, la 524 de unitati (+52,3%, comparativ cu ianuarie 2017).

Pe segmentul vehiculelor comerciale medii si grele, patru din cele cinci cele mai mari piete UE au raportat cresteri in ianuarie. Per total, au fost inmatriculate 30.835 de noi astfel de vehicule, cu 8,6% mai mult decat in ianuarie 2017. In Romania, cresterea a fost de 55,2%, de la 359, la 557 de unitati.

Statele UE au raportat rezultate diferite in ianuarie pe segmentul autobuzelor si autocarelor. Franta (‐15,2%) si Marea Britanie (-11,4%) s-au confruntat cu scaderi, in vreme ce Spania si Italia (+32,5%, respectiv 33,1%) au inregistrat cresteri de doua cifre. In total, cresterea a fost de 7,1% in regiune. In Romania, majorarea a fost de 130%, de la 40 la 92 de unitati inmatriculate in ianuarie.