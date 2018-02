News | 2018

23.02.2018 / Trafic Media Detalii

Jean-Philippe Pollet, noul director de vanzari al Hyundai Construction Equipment (HCEE) pe piata europeana, are peste 20 de ani de experienta in dezvoltarea EMEA si in gestionarea retelelor de distributie din mai multe segmente industriale. In noul sau rol, va fi responsabil pentru dezvoltarea si implementarea strategiilor comerciale pe termen lung, dar si de realizarea obiectivelor comerciale ale HCEE in Europa.