News | 2018

23.02.2018 / Trafic Media Detalii

RATB isi va schimba forma juridica - lucru asteptat de mai multi ani - devenind din regie autonoma, societate pe actiuni. Actionarii Societatii de Transport Bucuresti STB SA - asa cum se va numi RATB - vor fi Consiliul General al Capitalei (CGMB) si Consiliul Judetean Ilfov.

STB SA va prelua activul si pasivul RATB. Capitalul social initial al societatii va fi de 129.200.000 lei, din care 29.079.351 lei aport in natura si restul, aport in numerar, impartit in 1.292.000 actiuni nominative in valoare de 100 lei fiecare. CGMB va detine 129 milioane lei (aport in numerar 99,9 milioane lei), iar CJ Ilfov, 129.000 lei, aport in numerar.



Personalul din cadrul RATB va fi preluat si reincadrat pe aceleasi functii, cu mentinerea tuturor drepturilor si obligatiilor de catre STB SA. Directorul general al RATB, Adrian Sorin Mihail, a fost mandatat pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privitoare la reorganizarea regiei in societate si efectuarea mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Din Consiliul de Administratie al Societatii de Transport Bucuresti vor face parte: Speranta Cliseru, Adrian Sorin Mihail, Ionut Nicolae Cecoiu, Petrina Boita, Bogdan Alexandru Trifan, Mihai Petcu si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, care urmeaza sa fie desemnat ulterior.

Odata cu schimbarea formei juridice din regie autonoma in societate pe actiuni, CGMB va aduce ca aport in natura la capitalul social al STB SA bunul imobil (teren si constructie) din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, unde este acum sediul social al RATB.