26.02.2018 / Trafic Media Detalii

Renault Pro+ isi extinde gama de vehicule comerciale usoare electrice odata cu introducerea vanului de dimensiuni mari Master Z.E., un vehicul ideal pentru livrarile finale in marile centre urbane, arata compania intr-un comunicat al producatorului francez. Totodata, ca parte a solutiilor EASY CONNECT, Renault Pro+ introduce Renault EASY CONNECT for Fleet, un ecosistem de servicii conectate prin care serviciile de administrare a flotelor de vehicule sunt simplificate, iar costurile de operare sunt reduse.



Master Z.E. beneficiaza de expertiza Renault in domeniul vehiculelor electrice, fiind echipat cu o baterie de ultima generatie, care asigura o autonomie de 120 km in mediu real si un timp de incarcare completa de 6 ore cu ajutorul WallBox-ului 32A/7.4 kW. Utilitara electrica este echipata cu motorul de 57kW/76 CP, cu o eficienta energetica inalta, ce si-a demonstrat calitatile pe modelele ZOE si Kangoo Z.E. Master Z.E. dezvolta o viteza maxima de 100 km/h, in timp ce in modul de functionare ECO autonomia poate fi extinsa, insa viteza maxima este limitata la 80 km/h. La capitolul conectivitate, Master Z.E. dispune de servicii - aplicatia My Z.E., care lasa utilizatorii sa vada in timp real autonomia vehiculului pe telefon sau computer conectat la internet, Z.E. Trip - cu ajutorul caruia pot fi localizate toate punctele de incarcare sau Z.E. Pass, ce permite plati pentru realimentare cu energie.

Gama Master Z.e. include 6 versiuni: 3 variante de lungime, 2 de inaltime. Versiunile furgon beneficiaza de un spatiu de marfa intre 8 si 13 m3 si o sarcina utila intre 1 si 1,1 tone, in timp ce versiunile cabina (2) au o capacitate de transport de pana la 22 m3 si o sarcina utila de 1,370 kg si 1,350 kg. Ca parte a solutiilor EASY CONNECT, Renault Pro+ introduce Renault EASY CONNECT for Fleet, un ecosistem de servicii conectate prin care serviciile de administrare a flotelor de vehicule sunt simplificate, iar costurile de operare sunt reduse. Modelul este construit in Franta, la fabrica Renault Cleon.