News | 2018

26.02.2018 / Trafic Media Detalii

Pentru a raspunde cererii actuale si viitoare de piese de schimb, producatorul german de semiremorci a investit aproape 8,5 milioane de euro intr-un nou depozit central in Herzlake, pe drumul principal 213. Acesta are o suprafata totala de 38.000 m2, iar suprafata acoperita de 8.400 m2 este impartita in 12 sectiuni si are o capacitate de 17.500 de europaleti si 16.000 de containere pentru componentele mai mici.

In prezent circa 40 de angajati fac picking pentru expedierea a peste 23.000 de comenzi pe luna, fie pe timp de noapte, fie intr-un interval predeterminat.



Din centrul de la Herzlake sunt aprovizionate - cu piese pentru semiremorci, suprastructuri, sasiuri de containere, dube si vehicule de curierat, precum si cu axe produse in-house - depozitele regionale cheie ale Krone din Istanbul, Budapesta, Lyon, Scandinavia si tarile Baltice.