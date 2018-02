News | 2018

26.02.2018 / Trafic Media Detalii

Ford Trucks, unul dintre cei mai mari producatori de vehicule grele din lume, a anuntat recent ca a ales F Trucks ca dealer oficial in Republica Ceha. F Trucks este o companie joint-venture din care fac parte Auto In si Kar Group si care se va ocupa atat de comercializarea camioanelor Ford, cat si de importul de piese de schimb. Pana la finalul lui 2018, Ford Trucks va fi prezent in toate cele sase locatii F Trucks din Republica Ceha.



Parteneriatul dintre cele doua companii a fost anuntat in cadrul unui eveniment festiv, organizat la hotelul Corinthia din Praga. La eveniment au participat Milos Pavlicek si Tomas Vratny, fondatorii Auto In si Kar Group, Serhan Turfan, director general adjunct Ford Trucks, Emrah Duman, director de export Ford Trucks si alti invitati de marca din industria de transport din Cehia.