News | 2018

26.02.2018 / Trafic Media Detalii

Comisia Europeana a demarat, la 1 februarie 2018, punerea in aplicare a regulamentului 163/2018, care impune inregistrarea importurilor de pneuri noi si resapate provenind din China. Acest lucru urmeaza initierii procedurilor antidumping (la 11 august 2017) si (a procedurilor antisubventie (la 14 octombrie 2017).

Potrivit unei analize a Comisiei, bazata pe informatii privind pretul si volumul importurilor, in ultimii ani importurile de anvelope fabricate in China au crescut masiv, de la 2,3 milioane de unitati in 2013 la 4,4 milioane de unitati in 2016. Deloc de neglijat, cota de piata detinuta de producatorii chinezi in Europa era - la sfarsitul lui 2016 - de 21%.

Inca nu este clar cum va fi implementata inregistrarea pneurilor chinezesti pe intreg continentul, dar cu siguranta acest lucru trebuie facut. Pana cand se clarifica lucrurile, mai multi distribuitori de anvelope si-au stopat importurile din China.