26.02.2018 / Trafic Media Detalii

Comisia Europeana a demarat o ancheta privind importul de anvelope chinezesti - noi si resapate - in statele membre. CE a anuntat ca are la dispozitie suficiente dovezi care atesta ca importurile de anvelope din China fac obiectul unui dumping, astfel ca inregistrarea importurilor efectuate in fiecare stat membru este o necesitate. Mai mult, marja de dumping medie se situeaza intre 74 si 152%, in timp ce marja de subcotare medie a anvelopelor chinezesti este de 26-37%. Potrivit CE, inregistrarea se face inca de acum pentru ca in cazul in care rezultatul anchetei va determina instituirea unor taxe antidumping si/sau compensatorii, acestea sa poata fi percepute retroactiv, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.



In ce vor consta aceste taxe nu se stie inca, insa in conditiile in care producatorii chinezi de anvelope vor fi trebui sa plateasca suplimentar pentru a-si putea exporta pneurile in statele membre, acesti bani se vor regasi in pretul final, iar firmele care se ocupa acum de importul si comercializarea acestora s-ar putea sa nu mai fie interesate sa pastreze aceasta linie de business.

O eventuala iesire - chiar si partiala - a anvelopelor chinezesti din piata europeana ar putea genera o criza si, in acelasi timp, premisele cresterii pretului pneurilor.