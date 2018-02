News | 2018

Statia CNG Bucuresti este prima din cele noua care vor fi realizate in cadrul proiectului CNG Romania si va fi construita pana la finalul anului viitor pe A1, in zona Kika Militari, pe sensul de mers Pitesti-Bucuresti, la 500 m de sensul giratoriu, iesirea catre Hornbach Militari, cu acces facil din ambele sensuri ale Centurii Capitalei si Autostrazii A1 si din sensul de iesire din Bucuresti, Pozitionarea ei se subscrie strategiei de a deservi tranzitul pe reteaua principala TEN-T, dar si aglomerarile urbane adiacente.



Celelalte opt punct de alimentare cu CNG vor fi construite in Arad, Timisoara, Deva, Pitesti, Constanta, Craiova, Drobeta Turnu Severin si Sibiu si se estimeaza ca vor fi in totalitate functionale pana la sfarsitul lui 2019.

La data inaugurarii, Denisson Energy si Asociatia Gazului Natural pentru Vehicule - NGVA Romania - parteneri in proiect, isi propun sa lanseze prima platforma de comunicare intre actorii care activeaza in piata CNG din Romania, vizand astfel cresterea gradului de constientizare a tehnologiei si prezentarea avantajelor oferite de aceasta.

CNG Romana este un proiect derulat de Denisson Energy si NGVA Romania in cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF) si vizeaza implementarea primei retele de statii de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat din tara noastra de-a lungul coridoarelor pan-europene.

In valoare de 5,2 milioane de euro, proiectul beneficiaza de o cofinantare de 85% din partea UE si urmareste, printre altele, decarbonizarea si imbunatatirea mobilitatii in Europa, prin amplasarea primei retele de statii de CNG din Romania, pe axa centrala a coridoarelor principale de transport rutier TEN-T care leaga centrul si vestul UE cu statele din sud-vest si cu Marea Neagra, Constanta fiind punctul terminus al coridorului.