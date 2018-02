News | 2018

Guvernul Francez a anulat, printr-un decret publicat in Jurnalul Oficial din 11 februarie, contributia de 40 de euro/salariat detasat pe care trebuia sa o plateasca angajatorii, inclusiv firmele de transport - deoarece in aceasta tara se considera ca soferii care fac curse internationale din/in Franta sunt detasati - sau, daca nu, clientii lor francezi, incepand cu 1 ianuarie 2018. Acesti bani urmau sa acopere costurile de punere in functiune a sistemului de declaratii si de control al lucratorilor detasati. Decretul a intrat in vigoare a doua zi dupa publicare.



Mai multe asociatii profesionale ale transportatorilor din diverse tari europene considera ca masura este binevenita si ca marcheaza un pas spre conformarea normelor franceze cu normele dreptului Uniunii Europene.