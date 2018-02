News | 2018

28.02.2018 / Trafic Media Detalii

Organizatiile transportatorilor de marfa si de persoane, Filt Cgil, Cisl Fit si Uiltrasporti, din Italia, au organizat un protest pasnic in fata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, luni, 26 februarie, de la 12:00 la 15:00.

Cele trei sindicate au solicitat "un angajament ferm al institutiilor din Europa in instituirea unui dialog cu partenerii sociali pentru a contracara interventiile care ar agrava conditiile de viata si de munca ale soferilor de camioane si autobuze pe distante lungi si, de asemenea, pentru protejarea acestora."



Asa cum s-a pus problema la nivel european privind revizuirea timpului de lucru si flexibilitatea perioadelor de odihna - explica in comun Filt Cgil, Cisl Fit si Uiltrasporti - „s-ar ajunge la o deteriorare a conditiilor de viata si de munca a lucratorilor mobili si ar fi in detrimentul sigurantei rutiere. Ca urmare, sunt necesare modificari care sa vizeze atat siguranta conditiilor de munca, de la alternanta echilibrata intre munca si odihna, cat si conditiile de mediu si de igiena care sa permita intr-adevar recuperarea psihofizica a soferilor. In plus, trebuie sa se asigure conditii de concurenta echitabile, combaterea dumpingului si a concurentei neloiale."