News | 2018

28.02.2018 / Trafic Media Detalii

Porsche Romania a marcat aniversarea a 20 de ani de activitate printr-o conferinta de presa la care a anuntat rezultatele obtinute anul trecut. Compania a incheiat anul 2017 cu rezultate record pentru perioada post-criza: cifra de afaceri a crescut pana la 638 milioane de euro, cu 16% mai mult fata de 2016, in timp ce numarul total de unitati vandute in 2017 s-a ridicat la 31.569, reprezentand o crestere de 13% fata de anul precedent.



Cu ocazia aniversarii a 20 de ani de activitate in Romania, Kurt Leitner, director general Porsche Romania, a declarat: „Am construit un business performant in Romania si succesul nostru de pana acum este o fundatie solida pentru obiectivele pe care ni le propunem de acum inainte. Cu noua strategie de mobilitate si programul international Future Sales, ne vom concentra mai mult asupra clientului, cu un plus de rapiditate in servicii, flexibilitate si confort. In ceea ce priveste modelele comercializate, trei tendinte majore vor schimba piata auto: mobilitatea electrica, masinile autonome si conectivitatea. Tinta noastra pentru 2025 este sa atingem un volum de vanzari de 12.000 de vehicule electrice pe an, dintr-un total de 50.000 de unitati vandute anual.”

Iar Brent Valmar, director general Porsche Romania, a adaugat: „Dorim sa ne pastram pozitia de lider in topul importatorilor auto si sa depasim pragul de 50.000 de unitati vandute anual, pana cel tarziu in 2025”.

Pentru 2018, Porsche Romania si-a propus sa livreze 500 autovehicule electrice si sa continue instalarea statiilor de incarcare pentru autovehiculele electrice in reteaua proprie, astfel incat in cel mult doi ani, toti dealerii Porsche Romania sa aiba in dotare statii de incarcare.

Porsche Romania a fost infiintata in decembrie 1997, cand s-a semnat contractul de import pentru marcile Volkswagen si Audi. Primul autoturism livrat de companie fost un Volkswagen Polo Variant de 75 CP. De atunci si pana in prezent Porsche Romania a livrat clientilor 455.055 de autoturisme sub marcile Volkswagen, Audi, Seat sau Skoda.

Alaturi de partenerii sai, Porsche Romania a generat peste 3.500 de locuri de munca la nivel national in sediul propriu si reteaua celor 82 de distribuitori prezenti in 26 de judete.