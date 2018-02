News | 2018

28.02.2018 / Trafic Media Detalii

In 2017, numarul de inmatriculari de remorci in Europa de Vest a atins pragul de peste 190.000 de unitati, nivel depasit doar in anii 2007 si 2008, anunta grupul de consultanta CLEAR. Piata va scadea cu 12% in urmatorii doi ani si va incepe sa creasca din 2020.

In prima jumatate a anului trecut, cererea de remorci a crescut cu 5,7%, in timp ce in a doua jumatate procentul a fost de doar 2,5%, la finalul anului insa, cresterea totala fiind de 4,2%. Potrivit sursei citate, prognoza de scadere a cererii pentru 2018 a fost revizuita de la 9% la 4%, urmata de o noua scadere pentru 2019, ceea ce va duce la o scadere a pietii de remorci cu 12% in urmatorii doi ani. Acest lucru se va datora faptului ca parcul de remorci a fost inlocuit complet, in ciuda faptului ca cererea de transport rutier nu a revenit inca la nivelurile din 2006. Din fericire pentru industrie, caderea va fi de scurta durata, vanzarile fiind prognozate sa urce in 2020 si 2021, in urmatorii cinci ani, 2018-2022, 16.200 de unitati urmand a fi comercializate, cele mai multe in Danemarca, Germania, Franta, Olanda si Belgia.