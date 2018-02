News | 2018

28.02.2018 / Trafic Media

UPS isi extinde serviciul de livrari expres in 124 de tari si teritorii, oferind clientilor optiunea de livrare mai rapida, catre mai multe locatii. Serviciul UPS Worldwide Express garanteaza livrarea in 1-3 zile lucratoare pana la 10:30 a.m., pranz sau 14:00 p.m., in functie de destinatie. In 2017, serviciul UPS Express a devenit disponibil pentru inca 7.000 de coduri postale in 57 de tari si teritorii.



„Odata cu cea mai noua extindere a serviciilor UPS Worldwide Express, am devenit liderul industriei in realizarea acestei conexiuni in 124 de tari si teritorii, care realizeaza aproape 96% din produsul intern brut global si 93% din importuri”, a declarat Jim Barber, presedinte UPS International. Companiile care lucreaza cu produse cu o durata scurta de depozitare, cum ar fi cele din industria medicala, beneficiaza de viteza si fiabilitatea acestui serviciu. Companiile din industria high-tech si retail, care isi desfasoara activitatea intr-un ritm rapid au un control mai mare si o flexibilitate sporita asupra lantului de aprovizionare, mai arata compania americana.

Brazilia este una dintre cele 10 tari din America Latina care beneficiaza de extinderea serviciului, in timp ce in regiunea Asia-Pacific, Coreea de Sud este una dintre cele 14 tari incluse in extinderea serviciului UPS Express. In timp ce Coreea de Sud continua sa fie liderul pietei electronice-auto, iar expansiunea UPS Express va oferi producatorilor si distribuitorilor de piese auto de schimb din zonele industriale majore un avantaj competitiv, prin conectarea mai rapida cu alti parteneri din lantul de aprovizionare.