News | 2018

28.02.2018 / Trafic Media Detalii

Daimler Trucks anunta cresteri semnificative pe partea de vanzari, venituri si a profitului EBIT in 2017, in pofida unui inceput modest pana in prezent si a unei mici tendinte din partea pietelor relevante. Divizia de camioane a companiei germane si-a crescut vanzarile cu 13%, pana la 470.700 de vehicule in 2017, fata de 415.100 unitati in 2016, in timp ce veniturile au totalizat 35,7 miliarde de euro, in crestere, de asemenea, fata de 2016 - 33,2 miliarde euro.



Profitul EBIT al Daimler Truck a fost de 2.380 milioane euro in 2017, cu 22% mai mare decat cel din 2016, iar rentabilitatea vanzarilor a urcat si ea la 6.7%, de la 5.9% in 2016, anunta producatorul german. In ceea ce priveste investitiile, anul acesta, dar si in 2019, cercetarea si dezvoltarea sunt domeniile prioritare pentru Daimler Trucks, care a anuntat ca va investi aproximativ 1,3 miliarde euro in fiecare din cei doi ani. Din suma totala, aproximativ 500 de milioane de euro se vor duce catre zonele de mobilitate electrica, conectivitate si conducere automata. In plus, divizia de camioane anunta ca se va baza si pe evolutiile si expertiza din cadrul Grupului, de exemplu in ceea ce priveste tehnologia bateriilor, a sistemelor de asistenta si siguranta si conducerea automata.



Primele unitata eActros, livrate catre clienti incepand cu luna martie

Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, subsidiara Daimer, a livrat deja primele unitati electrice ale modelului light duty Fuso eCanter catre clienti din SUA, Europa si Japonia. Iar acum, odata cu eActros Mercedes-Benz Trucks este pregatita sa puna camioanele electrice pe sosea. In urmatoarele saptamani 10 unitati eActros in doua versiuni – 18 si 25 tone, vor fi livrate catre clienti pentru a fi testate in conditii reale de exploatare. Obiectivul este ca piata si, implicit, noua serie sa atinga maturitatea in urmatoarea decada, pentru ca vehiculele electrice in segmentul de distributie urbana heavy duty sa fie competitive din punct de vedere economic.