01.03.2018 / Trafic Media Detalii

12 camioane pline cu marfuri au ramas blocate ore in sir intr o parcare de langa punctul de trecere a frontierei Giurgiu - Ruse, ieri, 28 februarie a.c. Potrivit unei informari FORT, camioanele fusesera dirijate in parcare chiar de catre politisti si drumari, insa intrarile si iesirile din parcare au fost blocate ulterior cu zapada.

„Dupa reluarea circulatiei, «profesionistii» de la deszapezire au uitat sa dea zapada la o parte din zona de acces si iesire din parcare. Astfel, camioanele - unele cu fructe si legume - au ramas captive si nu au putut iesi decat platind in «privat» un utilaj care sa degajeze zapada“, se arata in informarea FORT.



Federatia Operatorilor Romani de Transport condamna vehement bataia de joc la care sunt supusi atat transportatorii, cat si soferii de tir si solicita CNAIR sa sanctioneze indolenta si lipsa de responsabilitate. „Reamintim politiei rutiere ca masura de blocare a accesului, respectiv a iesirilor dintr-o parcare este total atipica si pune in mare pericol viata soferilor. De altfel ISU ar trebui sa se autosesizeze fata de astfel de practice“.