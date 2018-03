News | 2018

Incepand cu e-CMR si TIR digital, Turcia se alatura tarilor vecine in crearea unui coridor pentru digitalizarea transportului rutier intre Asia si Europa, anunta IRU.

Localizata strategic pentru comertul mondial, ca hub de tranzit intre Est si Vest, Turcia este cea mai noua tara care opteaza pentru aderarea la protocolul e-CMR, solutie ce ofera avantajele reducerii costurilor prin introducerea si schimbul de date mai rapid si mai transparent.



Decizia urmeaza proiectul pilot de succes de anul trecut privind operatiunile digitale TIR intre Turcia si Iran, si marcheaza un pas important pentru adoptarea globala a sistemelor digitale de transport si logistica, inclusiv pentru tranzitul vamal.

Grecia a lansat o operatiune pilot la nivel national in 2017, cu scopul de a continua extinderea. Romania a intensificat recent ritmul de aderare, in timp ce Bulgaria - care a aderat deja la protocolul aditional - spera sa puna in aplicare in curand e-CMR. Aderarea Iranului a fost anuntata in noiembrie anul trecut, iar guvernele rusesti si moldovenesti au adoptat recent decrete privind aderarea la e-CMR.

Fiind unul dintre liderii mondiali in domeniul transporturilor si logisticii, Turcia recunoaste ca e-CMR va sprijini eficienta lanturilor logistice pentru a permite fluxul de marfuri sa fie simplificat si mai sigur.