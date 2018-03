News | 2018

05.03.2018 / Trafic Media Detalii

Pentru a elimina pe cat posibil riscul ca soferii obositi sa mai circule pe drumurile publice, controlorii din trafic ai DVSA (Driver & Vehicle Standards Agency) vor incepe de luni, 5 martie, sa dea pe loc amenzi pentru orice incalcare a reglementarilor referitoare la timpul de condus si de odihna savarsite pe teritoriul Marii Britanii in ultimele 28 de zile de soferii de camion, autobus si autocar. In cadrul unui singur control ei vor putea da amenzi pentru pana la cinci incalcari ale programului, adica o valoare totala de pana la 1.500 de lire la o singura verificare daca sunt mai multe abateri.



Noua prevedere se aplica si soferilor profesionisti care nu locuiesc in Marea Britanie, care, in plus, vor trebui sa plateasca imediat orice amenda inainte de a li se permite sa-si continue drumul - pentru ca DVSA le va imobiliza autovehiculul.

Intre aprilie 2015 si martie 2016 DVSA a dat amenzi la 6.300 de soferi pentru nerespectarea AETR.

In afara de aceste amenzi pentru nerespectarea timpilor de condus si odihna, controlorii DVSA au inceput sa le dea amenzi si soferilor care nu isi iau pauzele normale, mai ales pe cea de 45 de ore, in conditiile in care din noiembrie 2017 autoritatile din Marea Britanie dau amenzi de pana la 300 de lire celor care isi iau intreaga pauza saptamanala normala in camion in locuri unde asta ar putea cauza probleme - de exemplu, intr-un refugiu.

Britanicii sunt si ei de parere ca soferii nu se pot odihni cum trebuie si nici nu au parte de conditii de viata bune daca isi petrec pauza de 45 de ore in cabina, si in plus asta ar putea crea probleme in anumite comunitati. In unele zone soferii parcheaza ilegal sau in mod nepotrivit si ii fac pe rezidenti sa se planga de zgomot, dezordine si comportament antisocial - numai in Kent in 2016 autoritatile au luat masuri impotriva a 3.700 de soferi de camion care au parcat ilegal sau nepotrivit. Iar inspectorii DVSA vor viza mai ales locurile unde acestia cauzeaza cele mai mari probleme, cum ar fi zonele rezidentiale si refugiile. In plus, Government Enforcement Agency va colabora cu autoritatile omoloage din alte state pentru a trata cu operatorii straini care provoaca des astfel de incidente.

In ceea ce priveste siguranta in trafic, ciocnirile care implica si soferi de camioane pot fi devastatoare, si circa un sfert din ranile in accidente in care sunt implicate si camioane sunt mortale sau macar foarte grave. Iar dintre accidentele petrecute din cauza adormirii la volan in 40% sunt implicate vehicule comerciale. Conform Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA), condusul in stare de oboseala poate fi responsabil pentru unul din cinci accidente si duce la un sfert din ciocnirile grave sau mortale.