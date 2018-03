News | 2018

Acestea au echipament RoRo, patru perechi de inele de ancorare grele, de 12.000 kg forta si numeroase echipamente optionale si vor fi folosite mai ales in zonele foarte calde din sudul Italiei, la transport de produse proaspete si congelate.

Pentru ca incarcarea si descarcarea sa se faca in liniste, Kögel Cool este echipata standard cu podea silentioasa din aluminiu si tot in zona podelei are parti sudate din aluminiu care permit curatarea usoara si cresterea igienei si impiedica murdaria sa intra printre structurile de rezistenta, ceea ce sporeste semnificativ intervalele de service, durata de viata si eficienta in exploatare a semiremorcii.



Caroseria consta din spuma speciala polimerica 100% fara CFC, de inalta calitate, care izoleaza foarte bine, iar stratul de otel din tavan este captusit pe interior cu PVC. Grosimea peretilor este de 60 mm, a acoperisului, de 85 mm, iar a podelei, de 125 mm, si coeficientul de transfer termic este foarte bun, ceea ce reduce consumul de energie si scade, la randul sau, costurile. In plus, semiremorcile au standard certificat de ancorare a marfurilor DIN EN 12642 Code XL, necesar mai ales pentru transport de marfuri generale si paletizate.

Printre optionalele alese de Spezzano se numara o pereche de tamburi de tractiune din otel, doua siruri de tampoane de protectie pe panoul de inchidere si o banda de protectie din cauciuc pe dreapta si pe stanga cadrului usii. Iar pentru o ancorare mai usoara si mai sigura a marfurilor sunt disponibile sine montate direct pe pereti. Mai este disponibila prima axa liftanta automat, un indicator al uzurii franei, cutie pentru depozitarea a 36 de europaleti, o pereche de cleme de inchidere pe spate, lumini LED s.a.