News | 2018

05.03.2018 / Trafic Media Detalii

In 2017, au fost incadrati in piata muncii aproape 12.000 de someri participanti in cadrul programelor de formare profesionala oferite de stat, potrivit monitorizarii efectuate timp de 12 luni de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).



Distributia geografica a cursurilor de formare profesionala realizate pentru someri de catre ANOFM, in 2017, se prezinta astfel: Mures – 1.100; Valcea -1.080; Dambovita – 1.054; Mehedinti - 980; Gorj - 958; Hunedoara – 899; Arges – 832; Dolj - 822; Constanta - 746; Galati -705; Satu Mare - 689; Vrancea – 667; Botosani - 662; Bistrita - 650; Harghita - 642; Teleorman - 607; Vaslui - 596; Bihor -586; Cluj -583; Iasi -571; Suceava - 544; Ialomita -540; Timis - 523; Neamt - 472; Arad – 420; Bacau – 454; Brasov -407; Olt - 403; Alba – 386; Braila -373; Caras Severin - 373; Tulcea - 373; Calarasi - 367; Bucuresti - 366; Prahova -362; Sibiu- 345; Maramures - 275; Buzau-254; Covasna - 254; Salaj - 229; Giurgiu -227; Ilfov – 213.

In ceea ce priveste succesul programelor de formare profesionala oferite de stat, respectiv ocuparea persoanelor somere, ANOFM mentioneaza ca ii monitorizeaza timp de 12 luni de la absolvire pe toti participantii. Astfel, in urma acestei monitorizarii, pana la 31 decembrie 2017 au fost incadrate 11.961 de persoane, dupa cum urmeaza:

• 11.902 persoane ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesionala:

- 515 persoane care au participat la cursuri incepute in anul 2015, finalizate in anul 2016 si monitorizate in 2017;

- 8.190 someri absolventi ai cursurilor organizate in anul 2016 si aflate in desfasurare si/sau monitorizare in 2017;

- 3.197 persoane care provin din cursuri incepute si finalizate in 2017;

• 59 de persoane incadrate ca urmare a evaluarii si certificarii de competente incepute si finalizate in 2017.

La nivelul tuturor domeniilor, ANOFM estimeaza ca va pregati 29.244 de someri pe parcursul intregului an 2018.