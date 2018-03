News | 2018

05.03.2018 / Trafic Media Detalii

Producatorul de anvelope Continental este pe cale de a ocupa pozitia a treia in piata globala de anvelope pe segmentul autoturismelor si vehiculelor comerciale usoare, in fata competitorului Goodyear, potrivit unui studiu efectuat de Astutus Research , citat de portalul tyrepress.com.



Desi primele trei pozitii sunt ocupate in ordine de Bridgestone, Michelin si Goodyear pe segmentul de anvelope pentru turisme si camioane usoare, conform clasamentului „Anvelope si Accesorii“ (Tyres&Accessories), o noua analiza din partea sursei citate, sugereaza faptul ca lucrurile s-ar putea schimba in favoarea Continental, in mod traditional ocupantul locului patru. Astfel, potrivit ultimului raport Astutus Research, producatorul german de pneuri va inainta un loc in clasament, ajungand pe locul al treilea, detronand competitorul Goodyear.