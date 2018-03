News | 2018

06.03.2018 / Trafic Media Detalii

Mult prea putini someri aleg sa lucreze in sectorul transporturilor prin programele de formare profesionala oferite de stat. Din datele puse la dispozitia Tranzit de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) in 2017, din cei aproape 24.000 de someri care au participat la aceste cursuri, sub 300, adica circa 1,25%, s-au indreptat catre transporturi, cea mai cautata specializare fiind cea de „mecanic auto“, in timp ce pentru 2018 sunt asteptati circa 700 de persoane.



In anul 2017, la programele de formare profesionala, organizate de ANOFM prin AJOFM, au participat 23.598 de someri. In ceea ce priveste cursurile din sectorul transporturilor, cifrele nu depasesc 300 de cursanti la nivelul intregii tari, cumulati pe mai multe meserii, dupa cum urmeaza:

• mecanic auto: 130, cei mai multi in judetele Dambovita (24), Ialomita si Harghita (cate 14) si Constanta, Ilfov si Tulcea (14);

• ajutor mecanic auto: 54, cei mai multi in Bacau (21) si Galati (17);

• mecanic vulcanizator: 41, toti din Calarasi;

• electrician electronist auto: 42, cei mai multi din Mures (16) si Satu Mare (14);

• tinichigiu carosier: 18, toti din Botosani.

Pentru 2018, ANOFM estimeaza ca va pregati circa 658 someri in domenii conexe transporturilor: 311 mecanici auto si 44 ajutoare mecanic auto, 28 mecanic vulcanizator, 141 confectioneri cablaje auto (in Bihor si Oradea) si 81 tinichigii (carosieri si vopsitori).