News | 2018

06.03.2018 / Trafic Media Detalii

Din cei aproape 24.000 de someri care au participat la cursurile de formare profesionala oferite de ANOFM, cele mai multe persoane au fost formate in meseriile de lucratori comerciali, referent resurse umane si agent de securitate. Programele au costat 26.371.267 lei, fiind finantate de la bugetul asigurarilor pentru somaj.



Cel mai ridicat interes pentru astfel de cursuri s-a inregistrat in randul somerilor cu varsta peste 45 de ani (31,54%), urmati de cei din grupa de varsta 35 - 45 de ani (25,33%), apoi de grupa de varsta sub 25 de ani (25,20%) si de cei intre 25 si 35 de ani (17,93%). In functie de nivelul de studii, cei mai multi cursanti au studii medii (49,16%), apoi urmeaza cei care au facut doar scoala primara (38,04%), ultimul loc fiind ocupat de cei cu studii superioare (12,80%). Anul trecut au fost organizate 1.365 de cursuri pentru formare profesionala, care au costat aproape 5,6 milioane de euro, mai precis 26.371.267 lei, in timp ce alte patru cursuri au avut ca finantare alte fonduri, dupa cum a mai precizat ANOFM la solicitarea Tranzit.

Datele puse la dispozitie de ANOFM arata ca in 2017 cei mai multi someri au fost formati in ocupatiile de: lucrator in comert (2.508), inspector/referent resurse umane (1.965), agent de securitate (1.602), operator introducere validare si prelucrare date (1.528), bucatar (1.238), frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist (1.000), lucrator in cultura plantelor (888), ospatar (chelner) - vanzator in unitati de alimentatie (799), comunicare in limba engleza (661), contabil (644) si instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze (586).