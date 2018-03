News | 2018

Asociatia Irlandeza de Transport Rutier (IRHA) a condamnat vehement raportul Institutului de Cercetare Economica si Sociala care recomanda cresterea pretului carburantului folosit de transportatori si recomanda guvernului sa nu tina cont de el. Egalizarea pretului motorinei cu cel al benzinei a fost sustinuta de executiv in ultimul an din motive legate de protectia mediului, iar sugestia de scumpire a motorinei, alaturi de recomandarea de a elimina schema de rabat din cazul ei, care fusese introdusa in urma cu cinci ani pentru transportatorii licentiati, sunt combatute de IRHA, care arata ca transportatorii sunt principalii utilizatori ai motorinei, ca ei sunt foarte importanti pentru economia irlandeza si ca nu pot alege câta motorina sa consume, ci cantitatea este determinata de distantele pe care le parcurg. Deci ei nu consuma nici mai mult nici mai putin decât e nevoie, si afirmatia ca o motorina mai ieftina i-ar incuraja sa mearga mai mult, asa cum se arata in raport, este ridicola.



Reprezentantii Asociatiei mai arata ca exista tari in care, pentru ca se intelege importanta activitatii de transport, exista scheme si mai eficiente de returnare a unei parti din suma platita pentru carburant. In Belgia, unde motorina costa cam la fel ca in Irlanda, suma medie restituita transportatorilor in 2017 a fost de 17 centi/l, iar in Irlanda a fost mai mica de un cent. In aceste conditii, IRHA pledeaza chiar pentru o crestere a acestei scheme, pentru a fi in linie cu cele din Europa si pentru a-i determina pe transportatorii locali sa alimenteze de acasa, nu din alte state.

In plus, raportul nu se refera deloc la toate masurile pe care trebuie sa le ia transportatorii pentru a reduce emisiile si la faptul ca AdBlue aduce costuri suplimentare de 1 euro/l. El nu tine cont nici de incertitudinea adusa de Brexit pe piata de transport, firmele de profil confruntându-se deja cu cresteri de costuri si operând cu marje de profit foarte mici. Or, in aceste conditii, un pret mai mare al motorinei le-ar putea elimina de pe piata pe multe dintre ele.

In prezent in Irlanda activeaza circa 3.700 de operatori de transport licentiati, care ofera, direct sau indirect, 50.000 de locuri de munca, adica 2,5% din persoanele ocupate din economia Irlandei, inclusiv locuri de munca in mediul rural.