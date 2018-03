News | 2018

06.03.2018 / Trafic Media Detalii

Pe 5 martie s-a desfasurat la Stuttgart traditionala intalnire anuala cu presa organizata de Daimler Buses, care a avut in centrul atentiei doua evenimente principale: lansarea autobuzului electric Mercedes-Benz Citaro si predarea stafetei la varf, de catre Hartmut Schick - seful companiei in ultimii noua ani, care va incepe sa lucreze in Asia pentru divizia de camioane a Daimler - lui Till Oberworder.



Noul Citaro electric nu are emisii poluante si este cat se poate de silentios, beneficiaza de management inovator al sistemului de incalzire, care creste eficienta energetica, si de sistem foarte eficient de aer conditionat, fara refrigerant daunator pentru mediu, are o autonomie de circa 150 km in conditii reale de operare si o capacitate a bateriilor de 243 kWh. Noul autobuz pastreaza platforma si aranjamentul interior de la Citaro diesel, ceea ce deja il recomanda ca pe un vehicul foarte apreciat pe piata, si a fost lansat poate mai tarziu decat si-ar fi dorit municipalitatile sau presa de specialitate deoarece s-a dorit testarea lui intensiva si in Finlanda, pe timpul iernii, si in Spania, la temperaturi foarte inalte, si pe sosele deluroase, astfel incat "sa fie atins obiectivul nostru ca lider de piata, acela de a oferi cel mai bun autobuz electric, nu de a fi primii care il ofera".

