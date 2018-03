News | 2018

06.03.2018 / Trafic Media Detalii

Dezvoltatorul de parcuri industriale si logistice CTP detine si administreaza, in Europa, cinci dintre cele mai importante 10 cladiri industriale care folosesc certificarea BREEAM in-Use. Patru dintre acestea au primit calificativul BREEAM “Very good“, anunta compania.

Certificarea BREEAM, care evalueaza cladirile in functie de impactul lor asupra mediului, consumul de apa si energie, materialele utilizate, calitatea mediului interior si calitatea de ansamblu necesara pentru o munca eficienta, este una dintre cele mai importante atestari ale industriei. Din topul primelor 10 cladiri dezvoltate la cele mai inalte standarde, dezvoltatorul detine cinci: una situata in CTPark Bor, trei in parcul din Plzeň si una in CTPark Mladá Boleslav.



Acest clasament a fost alcatuit luand in considerare calificativele BREEAM primite, arata compania. Mai departe, o cladire din CTPark Bor, una din CTPark Prestice (proprietate situata la circa 20 km de Plzeň), precum si doua cladiri situate in CTPark Plzeň au primit certificarea BREEAM, calificativul „Very Good“, ceea ce confirma standardele inalte de calitate si sustenabilitate ale constructiilor. In prezent, in toate parcurile CTP s-a redus consumul de energie prin utilizarea tehnologiei de iluminare cu LED, atat la interior, cat si la exterior. Diferite inovatii in ceea ce priveste sistemul de management al cladirilor, masurarea inteligenta a utilitatilor si Internetul Lucrurilor (Internet of Things - IoT) contribuie la scaderea consumului si la cresterea eficientei energetice.