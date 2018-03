News | 2018

06.03.2018 / Trafic Media Detalii

Dupa ce a acaparat piata europeana de transport cu autocarul in doar cinci ani de la infiintare, FlixBus se extinde si catre transportul feroviar. Astfel, FlixTrain va incepe sa circule din 24 martie 2018 pe ruta Hamburg - Dusseldorf - Köln. Pâna la finalul anului, 28 de destinatii din Germania se vor afla in reteaua FlixTrain.



“Autocarul si trenul se completeaza perfect unul pe altul. Prin adaugarea FlixTrain in oferta FlixMobility, oferim optiuni accesibile de calatorie unui numar si mai mare de persoane”, a declarat André Schwämmlein, CEO si cofondator al FlixMobility. “Aratam ca este accesibil sa calatoresti confortabil pe distante lungi”.

Biletele pentru FlixTrain vor avea preturi ce incep de la 9,99 € pe www.FlixTrain.com, in aplicatia gratuita pentru telefonul mobil sau in magazinele FlixBus din Germania.

FlixTrain va fi integrat in reteaua FlixBus din Germania, oferind noi alternative la calatoria cu masina.