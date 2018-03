News | 2018

08.03.2018 / Trafic Media Detalii

Datorita rezultatelor foarte bune inregistrate in 2018, Daimler Buses are capacitatea de a investi in continuare masiv in noi tehnologii, asa cum declara seful companiei, Hartmut Schick, iar estimarile pentru 2018 sunt si ele foarte optimiste, in conditiile in care de la pietele de autobuze din Brazilia, Turcia si India se asteapta cresteri semnificative, de la cea din Mexico se asteapta tot un progres, desi mai mic, iar Europa va ramane stabila. Doar Argentina probabil ca va scadea semnificativ. Astfel ca Daimler Buses estimeaza sa aiba si vanzari mai mari, si profit operational mai mare in 2018.



Printre argumentele care vor sta la baza acestor noi cresteri se numara prezenta globala a companiei - care nu doar ca isi consolideaza pozitia pe pietele principale, dar urmareste sa adauge mereu altele noi. De exemplu, in 2018 vor incepe in Taiwan vanzarile de autobuze Mercedes-Benz fabricate in Brazilia. Noua piata asiatica ajunge la circa 3.000 de autovehicule de transport persoane de peste 8 t pe an, nivel similar celui din Spania sau Italia. Autobuzele vor fi asamblate acolo de un partener local, primele 100 fiind deja comandate.

La inceputul lui 2018 s-a facut un pas important si in America de Nord, prin parteneriatul cu REV Coach CCL, care va fi distribuitor general pentru Setra in SUA si Canada.

In India in 2017, al doilea an complet dupa deschiderea fabricii din Chennai, au fost vandute 900 de autobuze Mercedes-Benz si BharatBenz - in crestere cu 80% fata de 2016 - au fost exportate alte 400 de sasiuri si se va continua cu ambele marci.

Daimler Buses a deschis sase centre regionale noi in regiuni importante din America Latina, Orientul Mijlociu, Africa si Asia, unul dintre succesele acestei decizii fiind vanzarea a 600 de vehicule pentru transport rapid in Riad - cea mai mare comanda unitara de autobuze urbane Citaro din istoria companiei.

In Kenya au fost lansate doua autobuze noi - MB 917 pentru transport urban si scolar si shuttle si MB 1730 pentru distante lungi - ambele asamblate in Nairobi in cooperare cu partenerul local DT Dobie Kenya. In prezent cele mai multe autobuze din Kenya sunt pe sasiu de camion, ceea ce ofera un nivel redus de confort din cauza suspensiei tari si intrarilor inalte, dar cererea de autobuze mai confortabile si mai sigure a crescut constant in ultimii ani. Iar cele doua modele noi MB au la baza sasiuri de autobuz fabricate la Chennai (India) si Sao Bernardo do Campo (Brazilia) si testate indelung, inclusiv pe teren dificil,

Un alt argument pentru succesul Daimler este faptul ca are productie globala, ceea ce ii permite ca, in functie de capacitate si de cursul de schimb valutar, sa aleaga fabrica de unde va fi livrata o anumita comanda. De exemplu, pentru pietele emergente se produc sasiuri in Spania, Brazilia sau India si apoi sunt asamblate de parteneri locali, cu respectarea cerintelor exacte ale clientilor.