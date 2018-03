News | 2018

08.03.2018 / Trafic Media Detalii

In centrul atentiei la standul STILL de la CeMAT vor fi portalul online STILL neXXt FLEET si consultanta in intralogistica.

Asta deoarece consultanta in intralogistica este tot mai solicitata, drept pentru care STILL si-a intarit echipa, cinci experti lucrand in domeniu in sapte tari din lume si urmand sa se ajunga la 30 in urmatorii doi ani. Scopul si structura exacta a consultantei se adapteaza diverselor profiluri si cerinte ale clientilor, mergand de la optimizarea flotei existente la designul si implementarea unor noi sisteme de depozitare, Printre clienti se numara Schwarzmüller, care a avut nevoie de consultanta cand sapte depozite existente au avut nevoie sa fie consolidate pentru a forma un singur depozit central. O provocare speciala in acest caz a fost numarul foarte mare de itemi, aproape 6.000, pentru o mare diversitate de semiremorci.