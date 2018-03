News | 2018

08.03.2018 / Trafic Media Detalii

DS Smith plc a anuntat finalizarea procesului de achizitie a companiilor EcoPack si EcoPaper din Romania, achizitie in valoare de 208 milioane euro. Impreuna, cele doua companii constituie unul dintre cele mai mari grupuri producatoare de ambalaje si hartie din Romania.

Achizitia creste semnificativ capacitatea DS Smith de a-si deservi clientii intr-o regiune in plina dezvoltare precum si de a-si sustine operatiunile deja existente in Europa de Est. „Asteptam cu nerabdare sa colaboram cu noii nostri colegi din fabrica de hartie si unitatea de ambalaje situate in centrul Romaniei si sa continuam sa ne intarim operatiunile pe aceasta piata cu cresteri majore. Continuam sa ne dezvoltam puternic in toata Europa de Est iar aceasta achizitie ne va ajuta sa raspundem cererii tot mai mari din regiune”, a declarat Miles Roberts, Group Chief Executive al DS Smith plc.



Compania a anuntat ca cei 400 de angajati actuali ai celor doua fabrici nu vor fi disponibilizati, iar numarul lor ar putea creste proportional cu cerea. „Compania romaneasca s-a dezvoltat semnificativ pe parcursul mai multor ani si este bine pozitionata pe piata locala de bunuri de larg consum. Baza de clienti si gama de produse EcoPack si EcoPaper se aliniaza foarte bine cu DS Smith plc, oferind un potential considerabil pentru cresteri viitoare si sinergii de costuri semnificative“, mai arata compania britanica.